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Окупанти в Запорізькій області погрожують стратою за опір, - голова ОВА

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Запоріжжя, Неділя 19 червня 2022 03:56
Окупанти в Запорізькій області погрожують стратою за опір, - голова ОВА Фото: голова Запорізької ОВВА Олександр Старух (facebook.com/starukholexander)
Автор: Константин Широкун

Окупаційні війська в деяких районах Запорізької області погрожують стратою за опір. Водночас запорізькі партизани продовжують боротися проти загарбників.

Про це заявив голова Запорізької ОВВА Олександр Старух, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Військової адміністрації.

"Окупанти намагаються залякати місцеве населення і придушити будь-який рух опору шляхом введення смертної кари. Але українські партизани продовжать чинити опір. У той же час, окупаційні війська не залишають спроб боротьби між собою за владу і фінанси", - зазначив глава ОВВА.

Нагадаємо, минулого тижня Запорізька область вводила затяжну комендантську годину в окупованих районах.

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