Окупанти в Запорізькій області погрожують стратою за опір, - голова ОВА
Окупаційні війська в деяких районах Запорізької області погрожують стратою за опір. Водночас запорізькі партизани продовжують боротися проти загарбників.
Про це заявив голова Запорізької ОВВА Олександр Старух, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Військової адміністрації.
"Окупанти намагаються залякати місцеве населення і придушити будь-який рух опору шляхом введення смертної кари. Але українські партизани продовжать чинити опір. У той же час, окупаційні війська не залишають спроб боротьби між собою за владу і фінанси", - зазначив глава ОВВА.
Нагадаємо, минулого тижня Запорізька область вводила затяжну комендантську годину в окупованих районах.
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