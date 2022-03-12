Окупанти захопили в полон рятувальника, який брав участь в евакуації

Російські військові захопили працівника ДСНС Олексія Данченка. Зазначається, що він супроводжував українські евакуаційні автобуси з Гостомеля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

Раніше ми повідомляли, що окупанти зірвали евакуацію з Бучі та Гостомеля.

Також ми писали, що в СБУ розповіли, як діяти, якщо на ваших очах окупанти беруть у полон людей.

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