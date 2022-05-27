Окупанти захопили одну з колоній Херсонської області. В ній розмістили солдат і техніку
Російські військові захопили колонію №10 в тимчасово окупованому селі Дар’ївка Херсонській області. У ній розмістили живу силу та техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
Зазначається, що окупанти вивезли в захоплений Херсон всіх засуджених та персонал з виправної колонії. Їх розподілили до тюрьми №7 (Гола Пристань) та №90 (Херсон).
"Наразі колонія № 10 використовується рашистами як місце проживання особового складу окупаційної армії. Також на території перебуває військова техніка", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські військові заявили, що придушили бунт у СІЗО окупованого Херсона. В'язні нібито хотіли втекти.
При цьому прокуратура Херсонської області запевняє, що окупанти незаконно потрапили до колонії та вбили одного ув'язненого.
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