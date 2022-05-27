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Окупанти захопили одну з колоній Херсонської області. В ній розмістили солдат і техніку

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Херсонська область, П'ятниця 27 травня 2022 18:34
Окупанти захопили одну з колоній Херсонської області. В ній розмістили солдат і техніку Фото: окупанти захопили одну з колоній Херсонської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові захопили колонію №10 в тимчасово окупованому селі Дар’ївка Херсонській області. У ній розмістили живу силу та техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що окупанти вивезли в захоплений Херсон всіх засуджених та персонал з виправної колонії. Їх розподілили до тюрьми №7 (Гола Пристань) та №90 (Херсон).

"Наразі колонія № 10 використовується рашистами як місце проживання особового складу окупаційної армії. Також на території перебуває військова техніка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські військові заявили, що придушили бунт у СІЗО окупованого Херсона. В'язні нібито хотіли втекти.

При цьому прокуратура Херсонської області запевняє, що окупанти незаконно потрапили до колонії та вбили одного ув'язненого.

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Війна Росії проти України Херсонская область
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