Оккупанты захватили одну из колоний Херсонской области. В ней разместили солдат и технику

Российские военные захватили колонию №10 во временно оккупированном селе Дарьевка Херсонской области. В ней разместили живую силу и технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны .

Отмечается, что оккупанты вывезли в захваченный Херсон всех осужденных и персонал из исправительной колонии. Их распределили в тюрьме №7 (Голая Пристань) и №90 (Херсон).

"Сейчас колония №10 используется рашистами как место жительства личного состава оккупационной армии. Также на территории находится военная техника", - говорится в сообщении.