Окупанти на захоплених територіях привласнюють майно телеком-операторів, - Генштаб
Спроби псевдонаціоналізації обладнання телекомунікаційних компаній на окупованих територіях зафіксував Генеральний штаб Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.
Російські загарбники привласнюють майно українських телеком-операторів. В окупованих районах псевдовлада оголосила "націоналізацію".
"Разом з тим, окупаційна влада проводить роботу щодо так званої "націоналізації" компаній-представників телекомунікаційних послуг", – ідеться в повідомленні.
Тим часом Маріуполь віддали під контроль кадирівців, які збільшають кількість блокпостів на виїзді з міста. Мерія закликала мешканців відмовитися від самостійної евакуації.
До слова, російські окупанти оголосили води біля Зміїного "територією РФ".
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