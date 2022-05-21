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Окупанти на захоплених територіях привласнюють майно телеком-операторів, - Генштаб

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Україна, Субота 21 травня 2022 18:39
Окупанти на захоплених територіях привласнюють майно телеком-операторів, - Генштаб Фото: Базові станції мобільних операторів (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Спроби псевдонаціоналізації обладнання телекомунікаційних компаній на окупованих територіях зафіксував Генеральний штаб Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Російські загарбники привласнюють майно українських телеком-операторів. В окупованих районах псевдовлада оголосила "націоналізацію".

"Разом з тим, окупаційна влада проводить роботу щодо так званої "націоналізації" компаній-представників телекомунікаційних послуг", – ідеться в повідомленні.

Тим часом Маріуполь віддали під контроль кадирівців, які збільшають кількість блокпостів на виїзді з міста. Мерія закликала мешканців відмовитися від самостійної евакуації.

До слова, російські окупанти оголосили води біля Зміїного "територією РФ".

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