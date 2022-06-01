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Окупанти заблокували український мобільний зв'язок майже на всіх захоплених територіях

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Україна, Середа 01 червня 2022 19:00
Окупанти заблокували український мобільний зв'язок майже на всіх захоплених територіях Фото: на тимчасово захоплених територіях глушать український зв'язок (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Майже на всіх тимчасово окупованих територіях відсутній український мобільний зв'язок. Мережу блокують російські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Практично на всій тимчасово захопленій території окупанти заблокували доступ місцевого населення до українських операторів мобільного зв’язку та мережі Інтернет", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсонській області з 30 травня зник український мобільний зв'язок. Його не зможуть відновити найближчим часом.

Ми також повідомляли, що російські військові "глушать" мобільний зв'язок та інтернет у Мелітополі Запорізької області.

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