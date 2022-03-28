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Окупанти на півдні збирають паспортні дані українців для проведення "референдумів", - Подоляк

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Київ, Понеділок 28 березня 2022 20:00
Окупанти на півдні збирають паспортні дані українців для проведення "референдумів", - Подоляк Фото: Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Радник керівника офісу Президента прокоментував дії російської армії на півдні країни. За його словами їх дії націлені на проведення "референдумів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Михайла Подоляка.

На своїй сторінці в соц.Михайло Подоляк висловився про дії окупантів на півдні країни. Він розповів про те, що російська армія збирає паспортні дані українців, видаючи їм невелику суму готівки у валюті. За його словами це робиться для проведення фіктивних "референдумів".

Так само Подоляк нагадав, що Україна продовжує виплачувати зарплати і пенсії на всій території країни.

Нагадаємо, що Подоляк прокоментував заборону Роскомнадзором інтерв'ю Зеленського.

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