Окупанти на півдні збирають паспортні дані українців для проведення "референдумів", - Подоляк

Радник керівника офісу Президента прокоментував дії російської армії на півдні країни. За його словами їх дії націлені на проведення "референдумів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Михайла Подоляка .

На своїй сторінці в соц.Михайло Подоляк висловився про дії окупантів на півдні країни. Він розповів про те, що російська армія збирає паспортні дані українців, видаючи їм невелику суму готівки у валюті. За його словами це робиться для проведення фіктивних "референдумів".

Так само Подоляк нагадав, що Україна продовжує виплачувати зарплати і пенсії на всій території країни.