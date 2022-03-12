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Окупанти підірвали одну дамбу, але вода в Крим все одно не піде, - глава розвідки

Автор: Анна Шиканова

Вода по Північно-Кримському каналу в Крим піти не зможе, оскільки система гідротехнічних споруд дуже складна. І навіть те, що окупанти підірвали одну дамбу – не допоможе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова.

"Це спроба Росії, я думаю, ні для кого не новина. Вони спробують подати воду в окупований Крим, оскільки все ж прекрасно розуміють, що всі їхні казки про те, що за ці роки вони розв'язали питання з водою – не більше ніж пропагандистський крок", - сказав глава розвідки.

Він пояснив, чому вода не піде в Крим навіть після того, як окупанти підірвали дамбу.

"Вони підірвали одну з дамб, частково вода пішла, скажімо так, по Північно-Кримському каналу. Але вода просто не може сама йти - це треба розуміти. Це складна система гідротехнічних споруд, що вимагає перекачування насосними станціями. Тобто, просто так вода туди не пішла і не піде", - пояснив генерал Буданов.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у розвідці розповіли про способи, які Росія опрацьовує для ядерного шантажу.

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Крим