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Залякати світ. Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу, - Буданов

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Київ, Субота 12 березня 2022 14:16
Залякати світ. Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу, - Буданов Фото: голова розвідки Міноборони України Кирило Буданов (gur mil gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

За даними української розвідки, Російська Федерація опрацьовує два варіанти ядерного шантажу, які можуть бути реалізовані в Україні. Головна мета - залякати світ ядерними вибухами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

"У нас є інформація про розробку двох варіантів. Який з них вони виберуть, це залежить тільки від них. Перший - це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься відразу радіоактивна хмара і піде в напрямку, куди дме вітер. Друге - застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той же", - зазначив глава військової розвідки Кирило Буданов.

За його словами, в будь-якому випадку російське керівництво планує звинуватити в катастрофі саме Україну. При цьому він підкреслив, що Москва не вперше вдається до ядерного шантажу. Зокрема, були обстріли блоків Запорізької атомної електростанції, а також ракетний удар по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого є експериментальний ядерний реактор.

"Це все мета залякування. Тепер російське керівництво розуміє, що їхні плани швидкої кампанії провалилися, і вони переходять до ядерного шантажу", - додав Буданов.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що російські окупанти здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки у Харкові.

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