Залякати світ. Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу, - Буданов

За даними української розвідки, Російська Федерація опрацьовує два варіанти ядерного шантажу, які можуть бути реалізовані в Україні. Головна мета - залякати світ ядерними вибухами.

"У нас є інформація про розробку двох варіантів. Який з них вони виберуть, це залежить тільки від них. Перший - це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься відразу радіоактивна хмара і піде в напрямку, куди дме вітер. Друге - застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той же", - зазначив глава військової розвідки Кирило Буданов.

За його словами, в будь-якому випадку російське керівництво планує звинуватити в катастрофі саме Україну. При цьому він підкреслив, що Москва не вперше вдається до ядерного шантажу. Зокрема, були обстріли блоків Запорізької атомної електростанції, а також ракетний удар по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого є експериментальний ядерний реактор.

"Це все мета залякування. Тепер російське керівництво розуміє, що їхні плани швидкої кампанії провалилися, і вони переходять до ядерного шантажу", - додав Буданов.