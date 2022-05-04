RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вивезли з Луганської області майже трирічний запас зерна

Фото: окупанти вивезли з Луганської області 100 тисяч тонн зерна (flickr com)
Автор: Наталія Юрченко

З Луганської області російські окупанти з початку повномасштабної війни вивезли близько 100 тисяч тонн зерна. Цього запасу вистачило б майже на три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

Зазначається, що російські війська вивезли 100 тисяч тонн зерна - це лише обсяг, який вдалося підтвердити. Ще 30 тисяч знищили в Рубіжному, де обстріляли місцеве сховище.

Голова ОВА Сергій Гайдай зазначив, що річна потреба Луганської області у її межах до 24 лютого 2022 року складала 60 тисяч тонн зерна. Разом з окупованими у 2014 році територіями - 240 тисяч тонн. При цьому Луганська область стала єдиним регіоном, де не почалася посівна кампанія.

"Втім, понад 90 % землі під потреби аграріїв було зосереджено у північній частині області, яку ворог окупував у 2022 році та де ще тривають бої. Саме ці території забезпечували зерновими всю область і до 2014 року. Наразі єдиним регіоном, де не розпочато посівну кампанію, є наш... Хліба немає зараз і поки що не передбачається. Росіяни залишають українців на окупованій території на межі голоду", - додав Гайдай.

Нагадаємо, окупанти 34 рази за минулу добу обстріляли житлові райони Луганської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськВійна Росії проти України