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Окупанти виставлять землю українців у Криму на примусові торги  

Автор: Сергей Новиков

Російські окупанти виставлять землю українців у Криму на примусові торги. На сьогодні мова йде про близько 6,6 тисяч земельних ділянок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалія".

Як заявила так звана "глава Держкомреєстру" Криму Інна Смаль, будуть виставлені на продаж земельні ділянки "іноземців".

"Якщо навесні 2020 року у власності іноземців було близько 11,5 тисячі ділянок в прикордонних територіях Криму, то до липня 2021 року їх налічувалося близько 7,3 тисячі", - зазначила Смаль і уточнила, що зараз таких ділянок приблизно 6,6 тисяч.

Зазначимо, окупаційна влада вважає "іноземцями" всіх, хто не живе на території Росії та окупованих Криму і Севастополя.

Нагадаємо, у березні 2021 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким заборонив громадянам України володіти землею на окупованому півострові.

Україна розцінює цю заборону як юридично нікчемний.

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Крим