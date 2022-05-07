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Окупанти випустили чотири крилаті ракети по Одеській області

Фото: окупанти випустили чотири крилаті ракети по Одеській області (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 7 травня російські війська завдали чотири удари крилатими ракетами по Одеській області. Зруйнована інфраструктура, постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Одеської міської ради.

"По Одещині нанесено ракетний удар 4 крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації..постраждалих немає, пошкодження інфраструктури відбудуємо", - інформують в міськраді, посилаючись на дані ОК "Південь".

Місцевих жителів вкотре закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та не панікувати.

"Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, не піддавайтесь паніці, не заважайте Збройним Силам та Силам оборони виконувати свої задачі", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили ракетами по місту Карлівка Полтавської області. Ворог влучив в обʼєкт інфраструктури.

Додамо, також сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по Краснограду Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Одесаракетный удар