RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вводять рублеву зону в Херсонській області з 1 травня

Фото: Херсон хочуть завести в рублеву зону (facebook com Оленка Краснокутська)
Автор: Ілона Свиридова

Російські окупанти вводять рублеву зону в Херсонській області з 1 травня. Кілька місяців в окупованих районах ходитимуть російський рубль та українська гривня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Як заявив заступник голови окупаційної військово-цивільної адміністрації Кирило Стремоусов, "перехідний період" триватиме чотири місяці, після чого російський рубль стане єдиною валютою в Херсонській області.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський заявляв про те, що відповіддю на рублеву окупацію Херсонської та Запорізької областей повинні стати санкції проти всієї банківської та фінансової системи Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская областьКурс рубляВійна Росії проти України