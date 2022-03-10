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Окупанти вторглися на об'єкти ГТС України. Є загроза транзиту газу до Європи

Автор: Олександр Мороз

Російські окупанти вторглися на об'єкти газотранспортної системи (ГТС) України. Через це з'явилася загроза припинення транзиту російського газу до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Оператора ГТС України".

Повідомляється, що угруповання російських військових намагаються потрапити на компресорні станції в Новопскові (Луганська область) і Куп'янську (Харківська область), а також втрутитися в роботу ГТС.

"Втручання в технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи в регіоні. ОГТСУ вимагає, щоб військові і збройні угруповання негайно покинули території компресорних станцій і припинили спроби впливати на роботу ГТС", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що про надзвичайну ситуацію і загрозу повідомили правоохоронним органам, уповноваженим органам державної влади, а також російському "Газпрому".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через російське вторгнення проблеми з газом спостерігаються в шести областях України.

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