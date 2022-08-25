Окупанти поновили штурми на кількох напрямках, але зазнали втрат: зведення Генштабу

Сіверський, Волинський та Поліський напрямки

Ситуація на півночі залишається стабільною. Зберігається загроза авіаційних ударів з Білорусі. Окупанти продовжують тримати підрозділи біля північних областей України.

Зі ствольної артилерії ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Гай, Залізний Міст і Гірськ Чернігівської області та Бачівськ, Вільна Слобода і Стукалівка Сумської області.

Харківський напрямок

З артилерії та танків окупанти обстріляли населені пункти Одноробівка, Цупівка, Прудянка, Базаліївка, Циркуни, Петрівка, Великі Проходи, Питомник, Іванівка, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль. Під удари авіації противника потрапили райони Питомника, Пришиба та Залимана.

Армія РФ намагалася просунутися біля Петрівки, але зазнала втрат. Також ворог проводить розвідку безпілотниками.

Слов'янський напрямок

Противник обстрілював з артилерії різних типів райони неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Нової Дмитрівки, Долини та Дібрівного. Українські воїни відбили штурм неподалік Долини та Дмитрівки.

Краматорський напрямок

Російські війська з танків та артилерії обстрілювали території неподалік населених пунктів Спірне, Званівка, Сіверськ та Пришиб. Ворог здійснив спробу покращення тактичного положення біля Старого Каравану, успіху не мав, відійшов.

Бахмутський напрямок

Обстріли з артилерії зафіксовано поблизу Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого та Кодеми. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Соледар, Зайцеве, Кодема та Яковлівка.

Ворог вів наступальні бої у напрямку Кодеми та Бахмутського, зазнав втрат і відступив.

Авдіївський напрямок

Окупанти посилили наступ на цій ділянці фронту. Всіма наявними засобами намагалися витіснити ЗСУ з позицій. Російські війська обстріляли важливі об’єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Невельського, Первомайського, Водяного, Залізного та Олександрополя.

Армія РФ намагалася прорвати оборону біля Первомайського, але безрезультативно.

Новопавлівський та Запорізький напрямки

Окупанти обстрілювали в районах Павлівки, Єлизаветівки, Новомихайлівки, Оріхіва, Гуляйполя. Також окупанти завдали авіаударів поблизу Володимирівки, Вугледара, Павлівки та Щербаків.

Південнобузький напрямок

Армія РФ зосередилася на утриманні позицій та обстрілах ЗСУ. Також окупанти з артилерії та танків обстрілювали лінію зіткнення. Завдали авіаудару неподалік Білої Криниці.

Ворог намагався провести розвідку боєм біля Благодатного та Таврійського, але відійшов, бо отримав жорстоку відповідь від українських захисників.