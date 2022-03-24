Окупанти крадуть трактори у аграріїв в Чернігівській області

Російські військові викрадають трактори в аграріїв у Чернігівській області. Вони необхідні окупантам для того, аби евакуювати підбиту техніку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.
"В деяких населених пунктах Чернігівської області, які тимчасово зайняті окупаційними військами, відзначаються факти вилучення тракторів у місцевих аграріїв. Сільгосптехніку використовують для евакуації підбитої техніки окупантів", - пише пресслужба.
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