Окупанти ведуть розвідку безпілотниками, ЗСУ відбили усі наступи росіян, - Генштаб

Українські військові відбили спроби наступу росіян на Харківському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. При цьому окупанти продовжують вести повітряну розвідку безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках значних змін немає. Росіяни обстрілювали з мінометіт та артилерії райони населених пунктів Гай і Блешня Чернігівської області та Дмитрівка і Кіндратівка Сумської області. Продовжують вести повітряну розвідку прикордонних районів безпілотниками.

На Харківському напрямку окупанти обстрілювали з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дуванка, Соснівка, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Циркуни, Старий Салтів, Шестакове, Норцівка та Гусарівка. Підтримують високу інтенсивність ведення розвідки дронами. Завдали авіаційних ударів по району Руських Тишків. Здійснили невдалу спробу наступу у напрямку Прудянки.

На Слов’янському напрямку під обстріли потрапили позиції українських військ у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Дібрівне. Авіаційного удару завдано біля Вірнопілля. Загарбники намагаються покращити логістичне забезпечення своїх військ.

На Краматорському напрямку росіяни вели обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Веселого, Богородичного, Закітного, Григорівки та Спірного. Завдали авіаційних ударів по районах населених пунктів Спірне, Івано-Дар’ївка.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв об’єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Бахмута, Соледара, Зайцевого та Кодеми.

Українські захисники відбили спроби наступу росіян у напрямках населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Майорськ та Кодема.

На Авдіївському напрямку окупанти вели обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського та Старомихайлівки. Здійснили невдалу спробу наступу у напрямках населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка, зазнали втрат і відійшли.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював позицій українських сил в районах населених пунктів Новомихайлівка, Пречистівка і Велика Новосілка. Спробував покращити тактичне положення у районі Побєди, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку загарбники обстрілювали райони населених пунктів Бурлацьке, Кам’янське, Новопіль, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Времівка, Новоіванівка та Мала Токмачка. Задіяли авіацію для ударів біля Червоного, Дорожнянки і Новосілки.

На Південнобузькому напрямку росіяни зосереджують основні зусилля на утриманні займаних позицій. Вживають заходів з поповнення втрат та відновлення логістичного забезпечення угруповання військ. Здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Олександрівка, Лупареве, Червоний Яр, Киселівка, Квітневе, Велике Артакове, Шевченкове, Миколаїв, Біла Криниця, Посад-Покровське, Ольгине, Добрянка та Тополине. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Андріївка, Ольгине і Плотницьке. Значну увагу окупанти приділяють повітряній розвідці безпілотниками.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання загарбників основні зусилля зосереджує на підтриманні сприятливого оперативного режиму та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.