Окупанти ведуть наступ у напрямку Бахмута, бої тривають, - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках у прикордонних з нашою державою районах відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Здійснив артилерійський обстріл біля Павлівки Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Новомиколаївка, Прудянка, Нове, Дементіївка, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Базаліївка, Коробочкине, Стара Гнилиця, Іванівка, також завдали авіаційного удару біля Мосьпанового.

На Слов'янському напрямку ворог завдав вогняне ураження поблизу Чепиля, Протопопівки, Грушувахи, Гусарівки, Дібрівного, Мазанівки, Краснопілля, Долини та Барвінкового. Силами розвідувальної групи намагався уточнити розміщення позицій наших військ у напрямку Мазанівки, успіху не мав, група відійшла.

На Краматорському напрямку війська РФ активних дій не вели. Здійснювали обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та озброєння танків неподалік Сіверського, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам'янського, Званівки, Івано-Дар'ївки та спірного.

На Бахмутському напрямку зафіксовані обстріли поблизу Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої долини, Зайцева, Вершини, Кодеми, Семигір'я та Травневого. Також було завдано авіаційного удару неподалік від Кодеми.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Новоселівка, Авдіївка, Нетайлове, Піски та Красногорівка. Також велися штурмові дії в напрямку Пісків, але успіху не мали.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснює обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Новосілка, Новопіль, Малинівка, чарівне, Гуляйпільське, Оріхів та Кам'янське. Також окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Мар'їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Щербаків, Малих Щербаків та Новоандріївки. Йде перегрупування ворожих військ у Запорізькому напрямку.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної, реактивної артилерії і танків райони Миролюбівки, Нововознесенського, Високопілля, Миколаєва і ще більше 25 населених пунктів, також завдали авіаційного удару неподалік від Ольгиного. Відзначається посилення противником угруповання військ на Криворізькому напрямку.

Крім того, фіксується активне залучення противником авіації для контролю надводної і повітряної обстановки в північно-західній частині акваторії Чорного моря.