ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти ввечері запустили ракети по Одеській області. Спрацювала ППО

Новость на русском →
Україна, Понеділок 09 травня 2022 20:58
Окупанти ввечері запустили ракети по Одеській області. Спрацювала ППО Фото: обстріли Одеської області 9 травня (ylmages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Армія РФ знову випустила ракети на Одеську область. Вечірні обстріли вдалося перехопити ППО.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

"День пройшов відносно спокійно. Грубих порушень комендантської години не зафіксовано. Хоча ворог продовжує обстрілювати наш регіон ракетами. Ввечері ворог знову обстріляв нашу область. Добре працюють наші хлопці з ППО", - повідомив Братчук.

Речник Одеської військової адміністрації не назвав, куди конкретно цілили окупанти, але місцеве видання "Думская" пише, що ракета була збита між Затокою та Сергіївкою.

В ОК "Південь" повідомляють, що по області нанесено черговий ракетний удар. Три ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель.
Пожежу ліквідовано, постраждали 2 особи, які доставлені в лікарню.

"Триває розбір завалів, з під яких врятовано собаку. На місці злочину Росії проти України працює слідчо-оперативна група Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці по Одеській області було завдано ракетного удару 4 ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон". Ракетний обстріл був здійснений з території Криму.

Напередодні в Одесі стався потужний вибух. За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, українські засоби ППО збили чергову ракету над містом. Метою, імовірно, був аеропорт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
DAILY
Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта