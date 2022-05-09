Окупанти ввечері запустили ракети по Одеській області. Спрацювала ППО

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука .

"День пройшов відносно спокійно. Грубих порушень комендантської години не зафіксовано. Хоча ворог продовжує обстрілювати наш регіон ракетами. Ввечері ворог знову обстріляв нашу область. Добре працюють наші хлопці з ППО", - повідомив Братчук.

Речник Одеської військової адміністрації не назвав, куди конкретно цілили окупанти, але місцеве видання "Думская" пише, що ракета була збита між Затокою та Сергіївкою.

В ОК "Південь" повідомляють, що по області нанесено черговий ракетний удар. Три ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель.

Пожежу ліквідовано, постраждали 2 особи, які доставлені в лікарню.

"Триває розбір завалів, з під яких врятовано собаку. На місці злочину Росії проти України працює слідчо-оперативна група Нацполіції", - йдеться в повідомленні.