Окупанти ввечері запустили ракети по Одеській області. Спрацювала ППО
Армія РФ знову випустила ракети на Одеську область. Вечірні обстріли вдалося перехопити ППО.
Про це повідомляє РБК-України з посиланням на речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.
"День пройшов відносно спокійно. Грубих порушень комендантської години не зафіксовано. Хоча ворог продовжує обстрілювати наш регіон ракетами. Ввечері ворог знову обстріляв нашу область. Добре працюють наші хлопці з ППО", - повідомив Братчук.
Речник Одеської військової адміністрації не назвав, куди конкретно цілили окупанти, але місцеве видання "Думская" пише, що ракета була збита між Затокою та Сергіївкою.
В ОК "Південь" повідомляють, що по області нанесено черговий ракетний удар. Три ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель.
Пожежу ліквідовано, постраждали 2 особи, які доставлені в лікарню.
"Триває розбір завалів, з під яких врятовано собаку. На місці злочину Росії проти України працює слідчо-оперативна група Нацполіції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вранці по Одеській області було завдано ракетного удару 4 ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон". Ракетний обстріл був здійснений з території Криму.
Напередодні в Одесі стався потужний вибух. За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, українські засоби ППО збили чергову ракету над містом. Метою, імовірно, був аеропорт.