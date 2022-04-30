Окупанти вчора обстріляли 12 населених пунктів Донецької області: є жертви і поранені
Російські окупанти за минулу добу, 29 квітня, обстріляли 12 населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є жертви та поранені, зокрема діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.
Зазначається, що руйнувань зазнали щонайменше 36 цивільних об’єктів. Серед них житлові будинки, лікарня, школа, промисловий цех та залізнична інфраструктура.
Вчора окупанти обстріляли Маріуполь, Лиман, Авдіївку, Сіверськ, Миколаївку, Велику Новосілку, Привілля, Соловйове, Райгородок, Новоселівку, Шандриголове та Времівку.
Російські військові застосували проти мирних жителів авіацію, реактивні системи залпового вогню "Град", танки і важку артилерію.
За фактами порушення законів і звичаїв війни відкриті кримінальні провадження.
Нагадаємо, окупанти протягом вчорашнього дня продовжували атакувати Луганську область. В результаті були зруйновані 20 будинків.
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