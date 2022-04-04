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Окупанти з ранку завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву

Фото: мер Миколаєва Олександр Сенкевич (mkrada gov)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська з ранку 4 квітня завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву. Подробиць поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Сенкевича.

"З самого ранку російські війська завдали кілька ракетних ударів по місту. Збираємо дані. Як завжди, прошу вас не публікувати ніяких фотографій або відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитися інформацією - пишіть мені в приватні повідомлення на Facebook", - зазначив він.

Нагадаємо, в результаті вчорашнього удару по Миколаєву загинула одна людина і 14 постраждали. Також окупанти напередодні обстрілювали Очаків.

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МиколаївВійна Росії проти України