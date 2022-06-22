Окупанти влаштовують витоки газу в багатоповерхівках Луганська: СБУ довідалась навіщо

"В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин - позабирали в автобусы", - розповідає він.

За словами загарбника, він сам був непридатним для війська, але хронічне захворювання судин не допомогло уникнути мобілізації.

Як додають в СБУ, після призову з нього, помічника продавця, впродовж тижневих навчань зробили механіка-водія БМП, показали як правильно тримати автомат і відправили на бойове завдання: закріпитися в промзоні Сєвєродонецька.

За першої ж нагоди окупант здався в полон. Каже, що не стріляв.