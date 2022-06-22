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Окупанти влаштовують витоки газу в багатоповерхівках Луганська: СБУ довідалась навіщо

Фото: СБУ дізналася, навіщо окупанти влаштовують витік газу у багатоповерхівках Луганської області (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти влаштовують витоки газу в багатоповерхівках Луганської області, аби вигнати на вулицю чоловіків, які ховаються від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розповідь СБУ полоненого окупанта з Луганська, якого ворог мобілізував у квітні.

"В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин - позабирали в автобусы", - розповідає він.

За словами загарбника, він сам був непридатним для війська, але хронічне захворювання судин не допомогло уникнути мобілізації.

Як додають в СБУ, після призову з нього, помічника продавця, впродовж тижневих навчань зробили механіка-водія БМП, показали як правильно тримати автомат і відправили на бойове завдання: закріпитися в промзоні Сєвєродонецька.

За першої ж нагоди окупант здався в полон. Каже, що не стріляв.

Як повідомлялося, раніше українські військові взяли в полон бойовика із так званої "ЛНР". Чоловік розповів, що пішов воювати проти України, щоби знову не потрапити до в'язниці.

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Луганськ