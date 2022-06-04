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Окупанти посилили угруповання в Сєвєродонецьку, в місті тривають бої

Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Основні зусилля російські військові зосередили на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. За підтримки артилерії, ворог штурмує Сєвєродонецьк. За рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, окупанти посилили своє угруповання. У місті тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також війська РФ вели наступальні дії в напрямку Устинівки, але успіху не мали. На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії ворог вів наступ, за результатами вогневого ураження від українських підрозділів відійшов.

Раніше повідомлялося, що британська розвідка також зазначила, що за 100 днів війни російська армія не досягла жодної стратегічної мети зі свого початкового плану.

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Вторгнення Росії до УкраїниДонбасЗбройні сили УкраїниСєвєродонецьк