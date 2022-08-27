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Окупанти вдарили по прикордонному селу. Зруйновано школу, гуртожиток і пошту

Фото: наслідки обстрілу села в Сумській області (facebook.com/otusumy)
Автор: Олександр Мороз

Російські окупанти обстріляли прикордонне село Іскрисківщина в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативно-тактичного угруповання "Суми".

"В результаті ворожого обстрілу Іскрисківщини школа, майстерні, гуртожиток, пошта і магазин зруйновані та серйозно постраждали", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки російського удару (facebook.com/otusumy)

Начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький додав, що в село прилетіло близько півсотні мін.

"Сталися пожежі в будівлях училища, школи, дитячого садка, пошти. Пошкоджено приватні будинки. Подробиці уточнюється. Постраждалих попередньо немає", - зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на 27 серпня противник обстріляв школу-інтернат в Запоріжжі. Навчальний заклад зазнав серйозних руйнувань.

Крім того, сьогодні під удар потрапили населені пункти Харківської області. В результаті загинула мирна мешканка.

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