Окупанти вдарили по одному зі східних районів Харкова: є загиблий та двоє поранених

Сьогодні, 28 квітня окупанти обстріляли один зі східних районів Харкова. Внаслідок чого одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Півгодини тому росіяни ще завдали ударів по одному із східних районів Харкова. 2 постраждалих, 1 людина, на жаль, загинула", - написав Синєгубов.

Він також повідомив подробиці обстрілу Харківського району російськими військами.

"У Харківському районі росіяни влучають по цивільній інфраструктурі, вулицях селищ, площах і навіть цвинтарях. Внаслідок ударів в одному з населених пунктів району відбувся обвал будівлі. За попередніми даними, у людей, яких врятували з-під завалів, - ушкодження незначні, тому потреби в госпіталізації немає", - розповів Синєгубов.

За його словами, станом на зараз у Харківському районі 4 поранених, 1 загиблий.

Наразі інформація уточнюється. Медики екстреної допомоги та рятувальники ДСНС працюють на місці.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що російські війська зранку знову обстрілюють Харківський район. Мешканців просять без крайньої необхідності не виходити з укриттів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.