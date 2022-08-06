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Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Костянтинівці: люди опинилися під завалами (відео)

Фото: окупанти вдарили по багатоповерхівці в Костянтинівці (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська вночі 6 серпня завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Костянтинівці. Один з під'їздів будинку зруйнований, під завалами опинилися люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Росіяни завдали удару по п'ятиповерхівці - обрушився один під'їзд. Рятувальникам вдалося дістати з нього 7 осіб: 2 дістали з-під завалів і ще 5 спустили із заблокованих квартир", - розповів він.

За попередньою інформацією, загиблих внаслідок обстрілів немає. Більшість мешканців під'їзду своєчасно евакуювалися-інакше наслідки могли бути значно страшнішими, зазначив Кириленко.

Нагадаємо, російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. Окупанти за минулу добу вбили п'ятьох цивільних.

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