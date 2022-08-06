Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Костянтинівці: люди опинилися під завалами (відео)

"Росіяни завдали удару по п'ятиповерхівці - обрушився один під'їзд. Рятувальникам вдалося дістати з нього 7 осіб: 2 дістали з-під завалів і ще 5 спустили із заблокованих квартир", - розповів він.

За попередньою інформацією, загиблих внаслідок обстрілів немає. Більшість мешканців під'їзду своєчасно евакуювалися-інакше наслідки могли бути значно страшнішими, зазначив Кириленко.