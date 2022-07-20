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Окупанти вдарили з мінометів по прикордонню Сумської області

Фото: окупанти вдарили з мінометів по прикордонню Сумської області (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці обстріляли Шосткинський район Сумської області. Окупанти застосували міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВК Дмитра Живицького.

"Ніч в нашій області була тихою. Але ранок почався з обстрілів у Шосткинському районі. З 8 ранку росіяни почали стріляти (попередньо з мінометів) по наших територіях. Подробиці - пізніше", - написав він.

Нагадаємо, вчора російська армія 9 разів обстріляла Сумську область. Через російські атаки травмовано двох людей та пошкоджено приватне господарство.

Також днем раніше окупанти обстріляли шість громад Сумської області. Всього було випущено понад 150 мін і снарядів. В результаті ударів поранення отримали дві людини.

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