Окупанти вдарили з мінометів по Харківській області, є поранений у Дергачах

Російські війська 2 липня 2022 року масовано обстріляли населені пункти Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера В'ячеслава Задоренка.
За його словами, сьогодні російські війська обстріляли з артилерії і мінометів Дергачі, Безруки, Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, Питомник і Руську Лозову. Крім того, завдали авіаударів поблизу Прудянки, били з танків по Питомнику, Руській Лозовій, Дементіївці, Цупівці та Слатиному.
"В результаті ворожих обстрілів протягом доби в Дергачах постраждала одна цивільна особа", - додав Задоренко.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялося про ракетний обстріл Харкова. Крім того, росіяни вдарили реактивними системами залпового вогню, обійшлося без постраждалих.
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