Окупанти вбили у Донецькій області одного цивільного та ще 8 поранено

За добу у Донецькій області російські війська вбили одного місцевого мешканця. Також ще 8 цивільних отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Повідомляється, що цивільного вбили у Діброві, що на Лиманщині. Також ще 8 осіб дістали поранення.

Крім того, у Бахмуті медична допомога була надана 4 цивільним, пораненим на Луганщині.

Окрім того, вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.