Оккупанты убили в Донецкой области одного гражданского и еще 8 ранено

За сутки в Донецкой области российские войска убили одного местного жителя. Также еще 8 гражданских получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленка.

Сообщается, что гражданского убили в Дубраве, что на Лиманщині. Также еще 8 человек получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 4 гражданским, раненым на Луганщине.

Кроме того, удалось уточнить информацию о 1 погибшем в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.