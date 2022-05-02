Оккупанты убили в Донецкой области одного гражданского и еще 8 ранено

За сутки в Донецкой области российские войска убили одного местного жителя. Также еще 8 гражданских получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленка.
Сообщается, что гражданского убили в Дубраве, что на Лиманщині. Также еще 8 человек получили ранения.
Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 4 гражданским, раненым на Луганщине.
Кроме того, удалось уточнить информацию о 1 погибшем в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.
Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили российский танк в Донецкой области.
Также мы писали, что в Донецкой области оккупанты ранили 9 гражданских, среди которых 4 ребенка.
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