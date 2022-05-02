Окупанти вбили у Донецькій області одного цивільного та ще 8 поранено
За добу у Донецькій області російські війська вбили одного місцевого мешканця. Також ще 8 цивільних отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
Повідомляється, що цивільного вбили у Діброві, що на Лиманщині. Також ще 8 осіб дістали поранення.
Крім того, у Бахмуті медична допомога була надана 4 цивільним, пораненим на Луганщині.
Окрім того, вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили російський танк у Донецькій області.
Також ми писали, що у Донецькій області окупанти поранили 9 цивільних, серед яких 4 дитини.
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