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Окупанти вбили у Донецькій області одного цивільного та ще 8 поранено

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Донецька область, Понеділок 02 травня 2022 20:31
Окупанти вбили у Донецькій області одного цивільного та ще 8 поранено Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

За добу у Донецькій області російські війська вбили одного місцевого мешканця. Також ще 8 цивільних отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Повідомляється, що цивільного вбили у Діброві, що на Лиманщині. Також ще 8 осіб дістали поранення.

Крім того, у Бахмуті медична допомога була надана 4 цивільним, пораненим на Луганщині.

Окрім того, вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили російський танк у Донецькій області.

Також ми писали, що у Донецькій області окупанти поранили 9 цивільних, серед яких 4 дитини.

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