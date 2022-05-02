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Оккупанты убили в Донецкой области одного гражданского и еще 8 ранено

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Донецкая область, Понедельник 02 мая 2022 20:31
Оккупанты убили в Донецкой области одного гражданского и еще 8 ранено Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

За сутки в Донецкой области российские войска убили одного местного жителя. Также еще 8 гражданских получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленка.

Сообщается, что гражданского убили в Дубраве, что на Лиманщині. Также еще 8 человек получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 4 гражданским, раненым на Луганщине.

Кроме того, удалось уточнить информацию о 1 погибшем в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили российский танк в Донецкой области.

Также мы писали, что в Донецкой области оккупанты ранили 9 гражданских, среди которых 4 ребенка.

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Донецкая область
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