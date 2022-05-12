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Окупанти цілий день обстрілювали Запорізьку область. Зруйновано близько 60 житлових будинків, - ОВА

Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

У середу, 11 травня, російські окупанти цілий день обстрілювали житлові райони та інфраструктуру Комишуваської територіальної громади Запорізької області, в результаті чого було зруйновано близько 60 будинків мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Запорізької обласної Військової адміністрації.

Крім того, в результаті атаки троє цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості, одна людина загинула.

Військові РФ не припиняли обстріли Орєхова. Третю добу поспіль інтенсивність артилерійських атак по місту не вщухають. Ворог поставив за мету знищити будинки мирних жителів, студентські гуртожитки, лікарню міста. Сьогодні російська ракета потрапила в елеватор.

Рішенням Оріхівської міської ради 13 травня 2022 року з 18:00 розпочнеться подовжена комендантська година на території міста. До 6 ранку 16 травня городянам буде заборонено перебувати на вулицях або в громадських місцях без спеціальних перепусток. З дому можна виходити тільки для того, щоб спуститися в укриття або вигуляти домашнього вихованця.

Нагадаємо, російські військові обстріляли околиці Миколаєва забороненими касетними боєприпасами.

Ми також писали про те, що окупанти у Донецькій області за добу вбили трьох мирних жителів.

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Війна Росії проти УкраїниЗапорожская область