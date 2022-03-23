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Окупанти в Тростянці розстрілюють людей з мобільними телефонами, - Живицький

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Тростянець, Середа 23 березня 2022 15:52
Окупанти в Тростянці розстрілюють людей з мобільними телефонами, - Живицький Фото: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький (segodnya.ua)
Автор: Уляна Безпалько

Російські окупанти в Тростянці (Сумська область) розстрілюють людей з мобільними телефонами, які виходять на вулицю. Ситуація в окупованому місті дуже складна.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, в місті немає води та електроенергії.

"Окупанти вже багато днів поспіль розстрілюють людей, які на вулиці з'являються з мобільними телефонами. Не дають можливості ховати людей на кладовищі. Не дають можливості забирати тіла загиблих з вулиць", - зазначив Живицький.

Він підкреслив, що місцеві жителі прямо під обстрілами забирають тіла своїх сусідів і ховають їх в городах або у дворах.

"Також є проблема в лікарнях. Там люди теж вмирають і там немає можливості, як їх поховати. У Тростянці не працює екстрена медична допомога - там окупанти викрали всі чотири автомобілі. Спочатку вони викрали три, один вдалося заховати на території міської лікарні. Цю лікарню розстріляли з танків і забрали останній автомобіль екстреної медичної допомоги. Тому медична допомога на території громади не надається. Люди вмирають у себе в будинках, квартирах і теж можливості їх поховати немає", - додав Живицький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тростянці тривають вуличні бої, тому місцевих жителів закликають залишатися в укриттях.

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