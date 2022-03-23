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Оккупанты в Тростянце расстреливают людей с мобильными телефонами, - Живицкий

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Тростянец, Среда 23 марта 2022 15:52
Оккупанты в Тростянце расстреливают людей с мобильными телефонами, - Живицкий Фото: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий (segodnya.ua)
Автор: Ульяна Безпалько

Российские оккупанты в Тростянце (Сумская область) расстреливают людей с мобильными телефонами, которые выходят на улицу. Ситуация в оккупированном городе очень сложная.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, в городе нет воды и электроэнергии.

"Оккупанты уже много дней подряд расстреливают людей, которые на улице появляются с мобильными телефонами. Не дают возможности хоронить людей на кладбище. Не дают возможности забирать тела погибших с улиц", - отметил Живицкий.

Он подчеркнул, что местные жители прямо под обстрелами забирают тела своих соседей и хоронят их в огородах или во дворах.

"Также есть проблема в больницах. Там люди тоже умирают и там нет возможности, как их похоронить. В Тростянце не работает экстренная медицинская помощь - там оккупанты угнали все четыре автомобиля. Сначала они похитили три, один удалось спрятать на территории городской больницы. Эту больницу расстреляли из танков и забрали последний автомобиль экстренной медицинской помощи. Поэтому медицинская помощь на территории общины не оказывается. Люди умирают у себя в домах, квартирах и тоже возможности их похоронить нет", - добавил Живицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тростянце продолжаются уличные бои, поэтому местных жителей призывают оставаться в укрытиях.

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