ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Окупанти тричі порушили "тишу", стріляли з протитанкового гранатомета

Новость на русском → Донбас, Вівторок 16 лютого 2021 07:59
Окупанти тричі порушили "тишу", стріляли з протитанкового гранатомета Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

У понеділок, 15 лютого, збройні формування Російської Федерації три рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Біля Славного в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" збройні формування Російської Федерації вели неприцільний вогонь у бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета. Поблизу Опитного з ручного протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Світлодарськ, російсько-окупаційні війська здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

На обстріл з боку противника українські воїни давали адекватну відповідь. Бойових втрат серед українських захисників немає.

З початку поточної доби, 16 лютого, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил контрольована, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

14 лютого на Донбасі українські військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої, загинули троє бійців. У Кременчуці оголосили дні жалоби у зв'язку з загибеллю двох жителів міста на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас ООС
NEWS
До 30 см снігу в Кіровоградській області та сильний мороз: погода не покращується
До 30 см снігу в Кіровоградській області та сильний мороз: погода не покращується
DAILY
Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні