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У Кременчуці оголосили дводенний траур у зв'язку із загибеллю двох військових на Донбасі

Новость на русском → Кременчук, Неділя 14 лютого 2021 18:36
У Кременчуці оголосили дводенний траур у зв'язку із загибеллю двох військових на Донбасі Фото: українські військові на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

У Кременчуці оголосили днями жалоби у зв'язку із загибеллю двох жителів міста на Донбасі 14 лютого. Вони підірвалися на невідомому пристрої.

Про це заявив мер міста Віталій Малецький.

15-го і 16 лютого дні скорботи будуть за капітаном Олександром Войтенком (1984 року народження) і старшим солдатіом В'ячеславом Олексієнком (1987 року народження). Вони підірвалися разом з ще одним військовим біля Новолуганського.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський доручив розслідувати обставини інциденту міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройними силами України Руслану Хомчаку. Вони повинні відправитися в зону ООС.

Також повідомлялося, що російські бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі 14 лютого. Стріляли зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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