Окупанти вимагають від жителів Маріуполя повернутися: хочуть селити в уцілілі будинки

Російські окупанти разом з колаборантами вимагають від жителів Маріуполя повернутися. Їх хочуть поселити в уцілілі будинки за принципом "гуртожитку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної ради України з прав людини Людмилу Денісову .

"Рашисти оголосили про створення зони" безпечного компактного розселення "для маріупольців, які виїхали з міста через втрату житла і тимчасово проживають на узбережжі",- повідомила омбудсмен.

За її словами, окупанти планують їх розселити в Приморському районі Маріуполя, в уцілілих приватних будинках селища моряків. В одну будівлю хочуть заселяти по 5-6 сімей за принципом гуртожитку.

"Зараз окупанти активно обдзвонюють жителів, у тому числі тих, що виїхали в Запоріжжя та інші регіони України з вимогою повернутися в Маріуполь", - підкреслила Денісова.