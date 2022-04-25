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Окупанти вимагають у матері військовополоненого 5 тисяч євро "за збереження життя сина", - Денісова

Окупаційні війська шантажують матір військовополоненого (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

У жительки Маріуполя окупанти вимагають гроші, погрожуючи убити її сина. Військові РФ подзвонили їй та запросили 5 тисяч євро за збереження життя сина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

До жительки Маріуполя, діяча культури, засновниці фестивалю дитячого кіно Ольги Новікової через акаунт її сина у соціальних мережах подзвонили окупанти та повідомили, що її син Новіков Олексій у полоні.

Основною вимогою окупантів було 5 тисяч євро за збереження життя. Не за звільнення з полону або безпеку, а просто за збереження життя.

"Сталося це 23-24 квітня, окупанти дали часу на роздуми до понеділка 25 квітня. Якщо жінка не передасть рашистам гроші, вони погрожують катувати та вбити хлопця", - повідомила Людмила Денісова.

Олексія на даний момент тримають в районі села Малоянісоль, він проходив службу в територіальній обороні. Його включено до списку полонених.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй (ООН) повинна забезпечити гуманітарний коридор з обложеного Маріуполя. Саме це питання треба піднімати в Москві під час візиту генсека Антоніу Гутерріша.

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