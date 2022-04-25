Окупанти з території РФ обстріляли Сумську область

Сьогодні, 25 квітня, окупаційні війська з території Росії обстріляли Сумську область. Під вогнем російських окупантів опинилася Білопільська громада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Білопільська громада. Сьогодні ввечері відбувся провокаційний обстріл нашої території з позицій ворога, що розташовані у Росії. Постраждалих з нашої сторони немає", - розповів очільник області на сторінці у Facebook.
Нагадаємо, окупанти обстрілювали Сумську область і напередодні Великодня. Тоді під вогонь російських загарбників потрапили психоневрологічний інтернат та подвір'я будинків.
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