RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти з території РФ обстріляли Сумську область

Фото: Дмитро Живицький, глава Сумської ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 25 квітня, окупаційні війська з території Росії обстріляли Сумську область. Під вогнем російських окупантів опинилася Білопільська громада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Білопільська громада. Сьогодні ввечері відбувся провокаційний обстріл нашої території з позицій ворога, що розташовані у Росії. Постраждалих з нашої сторони немає", - розповів очільник області на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, окупанти обстрілювали Сумську область і напередодні Великодня. Тоді під вогонь російських загарбників потрапили психоневрологічний інтернат та подвір'я будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСумская областьВійна Росії проти України