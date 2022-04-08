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Окупанти за добу майже півсотні разів обстріляли Харків та район: 15 постраждалих

Фото: окупанти за добу майже півсотні разів обстріляли Харків та район (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська за минулу добу обстріляли близько півсотні разів Харків та район. Станом на ранок відомо про 15 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"За минулу добу російські окупаційні війська нанесли близько 48 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, Центру міста, у Дергачах. Станом на зараз у Харкові та районі - 15 постраждалих", - написав Сінєгубов.

За його словами, вночі внаслідок обстрілів окупантів було суттєво пошкоджено газопровід, наразі на місці працюють аварійні бригади та намагаються ліквідувати наслідки.

"Бої тривають в Ізюмському напрямку, у цьому районі продовжуємо евакуаційні заходи, зокрема із Барвінкового та Лозової", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що до пунктів видачі у Харкові та до громад області доставляється гуманітарна допомога. Її можна отримати безкоштовно у відділеннях "Нової пошти" та "Укрпошти".

Нагадаємо, нещодавно голова Харківської ОВА розповів, що підстав для евакуації місцевих жителів Харкова нема.

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ХарківВійна Росії проти України