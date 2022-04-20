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Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донецької області: є жертви та поранені

Фото: у Донецькій області обстріляли 12 населених пунктів (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Юрченко

У Донецькій області окупанти за минулу добу обстріляли 12 населених пунктів. Внаслідок ударів є жертви та постраждалі серед мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Зазначається, що російські військові обстріляли Маріуполь, Авдіївку, Вугледар, Мар’їнку, Краматорськ, Новогродівку, Торецьк, Миколаївку, Благодатне, Орлівку, Рубці та Привілля. Руйнувань зазнали щонайменше 30 цивільних об’єктів - житлові будинки, школа, дитячий садок, підприємства, магазини, залізнична колія.

Окупанти застосували проти мирних жителів ракети, реактивні системи залпового вогню "Град", танки і важку артилерію.

Поліцейські задокументували військові злочини Росії та відкрили кримінальні провадження за ст. 110 та ст. 438 КК України.

Нагадаємо, сьогодні Україні вдалось домовитися про гуманітарний коридор для Маріуполя.

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