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Окупанти стягують резерви до Сєвєродонецька і Тошківки, хочуть оточити ЗСУ

Фото: Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА (Telegram.Luhanska.vtsa)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька та в напрямок Тошківка-Золоте. Нині там тривають бої. Кремлівські найманці хочуть оточити українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Він повідомив, що Лисичанськ продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Лише за кілька днів окупанти нанесли катастрофічних руйнувань місту.

"Росіяни відмовилися від форсування річки Сіверський Донець через страх великих втрат, бо вони ще від "першої" Білогорівки не оговталися, тож вирішили гинути на інших напрямках", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, росіяни посилили авіаційні удари майже по всій лінії фронту.

А у Харкіській області від мінометного обстрілу загинуло 5 жінок.

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