Окупанти з боку Бєлгорода вдарили по Харкову: Терехов розповів про руйнування

Російські окупанти 22 серпня завдали ракетного удару по Київському району Харкова. Внаслідок атаки ворога є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.
Мер зазначив, що загарбники продовжили "свою практику нічних обстрілів".
"О 02:49 ворог з боку Бєлгорода обстріляв інфраструктурний об'єкт. Зруйновано двоповерхову будівлю", - розповів Терехов.
За словами міського голови, була невелика пожежа. Однак інформації про постраждалих, на щастя, немає.
Нагадаємо, у ніч проти 22 серпня в Харкові було чутно звуки вибухів. У місті оголошували повітряну тривогу.
До слова, ввечері 21 серпня окупанти обстріляли Київський район Харкова. Терехов заявляв про 3 прильоти.
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