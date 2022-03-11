Окупанти зірвали евакуацію з Бучі та Гостомеля,- Верещук

Сьогодні, 12 автобусів, які прямували до Білогородки були зупинені російськими військовими на блокпосту. Окупанти заборонили їм проїзд попри те, що маршрут було заявлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

"Це не відповідає дійсності, бо цей маршрут було заявлено. Червоний Хрест вказав, що росіяни підтвердили готовність відкрити маршрут в цьому напрямку", - заявила Верещук.

Водночас по маршруту з міста Макарів Київської області в місто Житомир - евакуація була зірвана через порушення режиму припинення вогню зі сторони російських окупантів. Теж саме стосується й маршруту з міста Бородянка.