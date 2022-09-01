Окупанти збираються вивезти з території ЗАЕС працівників "Росатому", - розвідка

Російські окупанти збираються евакуювати працівників "Росатому" з території Запорізької АЕС. Їх евакуюють таємно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Евакуацію будуть контролювати підрозділи "Росгвардії". Їх колона о 7:00 виїхала в бік Енергодару з окупованого Мелітополя. Зі слів співробітників "Росатому", під час візиту МАГАТЕ частину персоналу Запорізької АЕС не пропустять на станцію. "Наразі на ЗАЕС вже склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників. Зокрема, персонал, що відповідає за пожежну безпеку", - йдеться у повідомленні.