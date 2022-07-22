Окупанти не змогли змінити темп просування після оперативної паузи, - ISW

Російські війська не змогли наростити темпи просування після виходу з оперативної паузи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Російські війська здійснили кілька обмежених і дуже локалізованих наземних атак 21 липня. Поточний Російський оперативний темп істотно не відрізняється від того, що було під час офіційно оголошеної оперативної паузи між 7 і 16 липня.
Російські війська продовжували здійснювати незначні атаки протягом цього часу на північний захід від Слов'янська і навколо району Сіверська і Бахмута, не захопивши жодної значущої території.
З 16 липня окупанти продовжували локальні атаки на схід від Сіверська, а також на схід і південь від Бахмута; станом на 21 липня вони не досягли значних територіальних здобутків у цих районах.
Російське угруповання на північний захід від Слов'янська фактично здійснило менше наземних атак уздовж кордону Харківської та Донецької областей, ніж це було під час офіційної оперативної паузи.
Відсутність успішних наземних атак за межами районів Слов'янська, Сіверська і Бахмута узгоджується з оцінкою ISW про те, що російський наступ, ймовірно, закінчиться без захоплення Слов'янська або Бахмута.
Інститут, посилаючись на зібрані дані, припускає, що російські війська, ймовірно, будуть продовжувати використовувати свої резерви низькоточних радянських систем зброї, але рішучість цих ударів в порівнянні з ударами українських HIMARS залишиться ОБМЕЖЕНОЮ.
Ключові висновки аналітиків ISW:
Нагадаємо, що окупанти в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті ударів є загиблий і поранені, а також знищені дві школи і стільки ж заводів.
Додамо, за даними ISW, наступ на сході дозволить окупантам незначно просунутися на північний схід від шосе E40, але, ймовірно, завершиться до того, як вони зможуть захопити Слов'янськ, або Бахмут.
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