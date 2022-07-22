Окупанти не змогли змінити темп просування після оперативної паузи, - ISW

Російські війська здійснили кілька обмежених і дуже локалізованих наземних атак 21 липня. Поточний Російський оперативний темп істотно не відрізняється від того, що було під час офіційно оголошеної оперативної паузи між 7 і 16 липня.

Російські війська продовжували здійснювати незначні атаки протягом цього часу на північний захід від Слов'янська і навколо району Сіверська і Бахмута, не захопивши жодної значущої території.