ua ru
Вт, 02 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти приховують свої втрати після ракетного удару ЗСУ по готелю в Хрустальному

Новость на русском →
Україна, Вівторок 02 серпня 2022 16:36
Окупанти приховують свої втрати після ракетного удару ЗСУ по готелю в Хрустальному Фото: окупанти приховують свої втрати в Хрустальному (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

В місті Хрустальний на тимчасово окупованій території Луганської області в готелі "Красний луч" було розміщено підрозділ окупаційних військ. Втім після нанесення вогневого ураження по місцю дислокації росіяни не стали оприлюднювати інформацію про втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.

За даними розвідки, там проведено комплекс заходів, спрямованих на приховання факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців.

Більшість поранених було негайно відправлено до військового госпіталю в Ростов-на-Дону на цивільних автомобілях.

Після знищення всіх слідів результативного удару ЗСУ, противник активно почав розповсюджувати дезінформацію в ЗМІ, мережі Інтернет та месенджерах, що начебто всі окупанти встигли завчасно виїхати з готелю і ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо, за даними розвідки, кількість загиблих та поранених в Хрустальному внаслідок удару сягає 100 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Пелосі може відвідати Тайвань вже сьогодні: що відомо
Пелосі може відвідати Тайвань вже сьогодні: що відомо
DAILY
Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими