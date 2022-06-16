Окупанти штурмують Сєвєродонецьк і намагаються прорвати оборону під Слов'янськом, - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках в рамках перевірки бойової готовності в одній з механізованих бригад республіки Білорусь відпрацьовано розгортання пунктів приймання мобілізаційних ресурсів з практичним прийомом військовозобов'язаних.

На Сіверському напрямку противник з метою демонстрації присутності і сковування дій підрозділів Сил оборони продовжує утримувати підрозділи Збройних сил Російської Федерації зі складу Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей.

Ворог провів артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Леонівка та Бачівськ Чернігівської та Сумської областей відповідно.

На Слобожанському напрямку противник перегруповує війська з метою нарощування наступальних можливостей.

В Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою сковування наших підрозділів та недопущення переходу в наступ ворог здійснював інтенсивні артилерійські обстріли, в тому числі з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Базаліївка, Уди та Верхній Салтів.

На Слов'янському напрямку агресор веде штурмові дії і пошук слабких місць в оборонних позиціях наших військ. Обстрілював з артилерії різного калібру цивільну інфраструктуру неподалік долини, Карнаухівки та Вірнопілля.

На Донецькому напрямку противник веде бойові дії вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджені на Бахмутському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів, обстріляв наші підрозділи зі ствольної артилерії в районі Піскунівки.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти продовжують вогневий вплив на підрозділи наших військ з усіх наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Ворог не припиняє спроби встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають.

На Бахмутському напрямку ворог виробляє штурмові дії з метою поліпшення тактичного становища. Зафіксовані артилерійські обстріли в районах населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярка.

На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник чинить систематичний вогневий вплив з метою сковування дій підрозділів наших військ у районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів.

На напрямку Єгорівка-Шевченко наші воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу наших військ. Завдає вогневого ураження підрозділам Сил оборони. Продовжує удосконалення інженерного обладнання позицій у районах населених пунктів Безводне та Іщенко.

У Чорноморській та Азовській морських операційних зонах основні зусилля ворог зосереджується на блокуванні цивільного судноплавства. В акваторії Чорного моря противник утримує в готовності до застосування три носії високоточної зброї.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що найближчим часом окупанти можуть атакувати Слов'янськ.

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