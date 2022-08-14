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Окупанти в Севастополі продовжили "небезпеку терактів" до 29 серпня

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Севастополь, Неділя 14 серпня 2022 20:52
Окупанти в Севастополі продовжили "небезпеку терактів" до 29 серпня Фото: у Севастополі продовжили "небезпеку терактів" (wikimedia.org)
Автор: Олександр Мороз

Окупаційна влада Севастополя продовжила рівень "терористичної небезпеки" до 29 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що інформацію оголосили в так званому "уряді" Севастополя.

"На підставі інформації правоохоронних органів про загрозу вчинення терористичного акту, рішенням голови антитерористичної комісії в Севастополі встановлено "жовтий" рівень терористичної небезпеки на період з 18:00 14 серпня терміном на 15 діб до 18:00 29 серпня", - йдеться в заяві окупантів.

Нагадаємо, підвищений рівень "терористичної небезпеки" в Севастополі запровадили після нібито атаки на штаб Чорноморського флоту Російської Федерації в кінці липня.

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