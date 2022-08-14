Окупанти в Севастополі продовжили "небезпеку терактів" до 29 серпня

Окупаційна влада Севастополя продовжила рівень "терористичної небезпеки" до 29 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що інформацію оголосили в так званому "уряді" Севастополя. "На підставі інформації правоохоронних органів про загрозу вчинення терористичного акту, рішенням голови антитерористичної комісії в Севастополі встановлено "жовтий" рівень терористичної небезпеки на період з 18:00 14 серпня терміном на 15 діб до 18:00 29 серпня", - йдеться в заяві окупантів.